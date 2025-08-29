Fußballtransfers: Wechsel von Leipzigs Simons steht kurz bevor

Vincent Wuttke 29.08.2025 • 08:30 Uhr Xavi Simons verlässt RB Leipzig. Der Poker um den Niederländer ist entschieden.

Der Transfer-Poker um Xavi Simons ist wohl entschieden. Laut Insider Fabrizio Romano haben sich RB Leipzig und Tottenham über eine Ablöse von 60 Millionen Euro für den Niederländer geeinigt.

Bereits am Donnerstag verkündete der Bundesligist die Freistellung des Stars für Verhandlungen mit seinem möglichen neuen Arbeitgeber. Bis vor wenigen Tagen galt Tottenhams Stadtrivale FC Chelsea als Topfavorit für den Transfer. Doch laut Sky-Bericht haben die Blues wohl kein offizielles Angebot für den Offensivkünstler der Leipziger eingereicht.

Nun soll alles ganz schnell gehen und der Deal noch heute über die Bühne gehen. Die Spurs wollen laut Romano am Freitag alle Vertragsdetails mit Simons klären und auch die medizinische Untersuchung durchführen.