Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Wechsel von Leipzigs Simons steht kurz bevor

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Simons-Wechsel steht kurz bevor

Xavi Simons verlässt RB Leipzig. Der Poker um den Niederländer ist entschieden.
RB Leipzig startet katastrophal in die neue Bundesliga-Saison - und verliert wohl auch noch ihren besten Akteur. In Sachsen muss also schnell eine Trendwende herbeigeführt werden.
Vincent Wuttke
Xavi Simons verlässt RB Leipzig. Der Poker um den Niederländer ist entschieden.

Der Transfer-Poker um Xavi Simons ist wohl entschieden. Laut Insider Fabrizio Romano haben sich RB Leipzig und Tottenham über eine Ablöse von 60 Millionen Euro für den Niederländer geeinigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits am Donnerstag verkündete der Bundesligist die Freistellung des Stars für Verhandlungen mit seinem möglichen neuen Arbeitgeber. Bis vor wenigen Tagen galt Tottenhams Stadtrivale FC Chelsea als Topfavorit für den Transfer. Doch laut Sky-Bericht haben die Blues wohl kein offizielles Angebot für den Offensivkünstler der Leipziger eingereicht.

Nun soll alles ganz schnell gehen und der Deal noch heute über die Bühne gehen. Die Spurs wollen laut Romano am Freitag alle Vertragsdetails mit Simons klären und auch die medizinische Untersuchung durchführen.

Der 22-Jährige kam im Sommer 2013 nach Leipzig. Zunächst war er von PSG ausgeliehen. Im Januar 2025 kaufte ihn RB Leipzig dann für 50 Millionen Euro. Bei den Spurs trifft Xavi nun auf die ehemaligen Bayern-Stars Joao Palhinha und Mathys Tel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite