Xavi Simons freigestellt!

Johannes Behm 28.08.2025 • 14:52 Uhr Xavi Simons wird von RB Leipzig freigestellt. Der Niederländer befindet sich in Vertragsgesprächen.

RB Leipzig hat Xavi Simons wegen „Vertragsgesprächen“ freigestellt. Das verkündete der Klub am Donnerstag. Der 22-Jährige steht kurz vor einem Abgang. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Xavi ist, so wie wir es verkündet haben, zu Vertragsgesprächen abgestellt. Er kann sich dort mit Vereinen austauschen“, sagte Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). „Ich weiß jetzt nichts Aktuelles über den Stand. Deshalb will ich da nicht vorgreifen. Man wird sehen, wo die Reise hingeht.“

Tottenham bietet wohl 70 Millionen Euro

Wie Sky berichtet, soll Tottenham Hotspur den Leipzigern ein Angebot für den niederländischen Nationalspieler unterbreitet haben. Demnach bieten die Spurs inklusive Boni insgesamt 70 Millionen Euro Ablöse.