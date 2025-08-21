Fußballtransfers: Wechsel zum FC Bayern? Update zu Nkunku

SPORT1 21.08.2025 • 17:08 Uhr Christopher Nkunku liebäugelt mit einer Bundesliga-Rückkehr. Der Franzose wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, Chelseas Cheftrainer Enzo Maresca schließt einen Abgang nicht aus.

Kommt es in dieser Transferperiode noch zu einem Comeback von Christopher Nkunku in der Bundesliga?

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Franzose wurde in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern oder zu Ex-Klub RB Leipzig in Verbindung gebracht. Sein Trainer, Chelseas Chefcoach Enzo Maresca, deutete am Donnerstag an, dass Nkunku die Blues diesen Sommer durchaus noch verlassen könnte.

„Wir werden sehen, ob sie (nach dem 1. September; d. Red.) noch bei uns sein werden", sagte der Italiener über Nkunku und Sturmkollege Nicolas Jackson, der ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird: „Wenn nicht, bedeutet das, dass sie eine Lösung gefunden haben. Ich denke, es ist besser, wenn sie eine Lösung finden, weil sie dann glücklicher sein werden.“

Nkunku fehlt im Spieltagskader

Wie Maresca verriet, würden Nkunku und Jackson derzeit separat trainieren und für das Spiel am Freitagabend bei West Ham United nicht im Kader stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach dem Abschied von Kingsley Coman ist der FC Bayern auf der Suche nach einer offensiven Verstärkung. Während die Münchner sich mit einer Leihe verstärken wollen, pocht der FC Chelsea auf einen Verkauf Nkunkus.