Fußball-Transfers: Wird er der Sesko-Nachfolger?

Asya Menekse 11.08.2025 • 23:54 Uhr Nach dem Abgang von Benjamin Sesko ist RB Leipzig auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Ein Kandidat steht dabei ganz oben auf der Liste.

Satte 85 Millionen Euro hat RB Leipzig für Benjamin Sesko eingenommen. Nun gilt es, einen Nachfolger zu finden – und dafür gibt es offenbar einen Favoriten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie Journalist Matteo Moretto berichtet, soll der Klub zwei Wochen vor Bundesligastart Interesse an Franculino zeigen.

Franculino spielt aktuell beim dänischen Klub FC Midtjylland. Dort schaffte er in der vergangenen Saison den Durchbruch.

In der bereits laufenden neuen Saison stand er dreimal in der Startelf und erzielte sechs Treffer. Hinzu kamen zwei Torvorlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch andere Klubs interessiert

Doch nicht nur die Sachsen haben den Linksfuß auf dem Zettel.

Auch die AS Rom und der FC Everton sollen bereits Interesse gezeigt haben. Laut Moretto soll die Ablöse bei 20 Millionen Euro liegen.

Der 21 Jahre alte Franculino wurde bei Benfica Lissabon ausgebildet. Im Sommer 2023 folgte der Wechsel nach Midtjylland.