Hamann: FC Bayern muss Transferpolitik ändern

SPORT1 30.08.2025 • 15:11 Uhr Der FC Bayern geht bei Nick Woltemade leer aus. Dietmar Hamann glaubt, dass der FCB in Zukunft anders auf dem Transfermarkt agieren muss.

Didi Hamann hat dem FC Bayern angesichts des Wechsels von Nick Woltemade zu Newcastle United zu einer Neuausrichtung der Transferpolitik geraten.

„Es hätte keiner verstanden, wenn sie 80 oder 90 Millionen für Woltemade bezahlt hätten. Mir waren 60 schon zu viel“, sagte der Sky-Experte: „Bei den Engländern sitzt das Geld eben etwas lockerer, die können das machen. Aber diesen Wahnsinn können und dürfen die Bayern nicht mitmachen.“

Entsprechend müsse der deutsche Rekordmeister „in Zukunft kreativer sein, sie müssen schneller als die anderen sein“.

Hamann kritisiert Bayern-Verantwortliche

„Das war in den letzten 18 Monaten nicht der Fall und da müssen sie besser werden“, kritisierte Hamann, der als Profi lange für die Münchner spielte, die Verantwortlichen der Bayern um Sportvorstand Max Eberl, der im März 2024 sein Amt angetreten hatte.

