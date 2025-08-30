Eine Woltemade-Aussage verwundert ein wenig

SPORT1 30.08.2025 • 13:08 Uhr Nick Woltemade zieht es vom VfB Stuttgart in die Premier League. Er lobt das Stadion seines neuen Klubs, eine frühere Aussage lässt allerdings Raum für Spekulationen.

Hat Nick Woltemade da etwa ein wenig geflunkert, um sich bei den Fans beliebt zu machen, oder haben sich seine TV-Gewohnheiten in den letzten Wochen grundlegend gewandelt?

„Ich kenne das Stadion, von den Spielen, die ich im Fernsehen gesehen habe - es sieht fantastisch aus und ich weiß, dass die Atmosphäre dort unglaublich ist. Ich freue mich sehr darauf, hier zu spielen und Tore zu schießen“, wurde der 23-Jährige in der Pressemitteilung zu seinem nun offiziellen Wechsel zu Newcastle United zitiert.

Dabei hatte der deutsche Nationalspieler noch vor wenigen Monaten erklärt, dass ihn die vermeintlich beste Liga der Welt so gar nicht vor den Fernseher lockt.

Woltemade: „Ich gucke null Premier League“

„Ich gucke tatsächlich nur deutschen Fußball. Null Premier League, keine La Liga - gar nichts“, hatte der 23-Jährige Anfang März im Podcast Copa TS von Tommi Schmitt gesagt: „Wenn ich mich entscheiden könnte zwischen Dresden gegen Rot-Weiss Essen und Liverpool gegen Chelsea, würde ich einfach Dresden gegen Essen gucken. So ein Drittligaspiel ist schon geil anzuschauen.“

Woltemade erklärte, dass er - wenn möglich - fast jedes Spiel der 3. Liga schaue, „und viele Regionalliga-Zusammenfassungen auf Youtube“. „Von der ersten bis zur dritten Liga kenne ich eigentlich jeden Spieler, ich hab ja selber vor zwei Jahren noch in der dritten Liga gespielt“, führte der Stürmer weiter aus.

Damals war er in der Saison 2022/23 von Werder Bremen an die SV Elversberg ausgeliehen. Seither ging es für Woltemade steil bergauf.