Palhinhas Abschiedsworte an den FC Bayern

Joao Palhinha verabschiedet sich vom FC Bayern. Dabei richtet er einige Worte an den Rekordmeister.

Joao Palhinha hat vor seiner Leihe an Tottenham Hotspur einige Abschiedsworte an den FC Bayern gerichtet. Auf Instagram wünschte der portugiesische Nationalspieler dem deutschen Rekordmeister alles Gute für die kommende Saison.

„Ich wünsche der gesamten Bayern-Familie Erfolg in der kommenden Saison. Danke euch, mia san mia“, schrieb der 30-Jährige in seiner Instagram-Story, in der er außerdem zahlreiche Beiträge seines Transfers zu Tottenham teilte.