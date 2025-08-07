Newsticker
Kapitänsbinde weg! Barcelona macht Ter Stegens Degradierung offiziell!

Ter Stegens Degradierung offiziell!

Marc-André ter Stegen ist nicht mehr Kapitän des FC Barcelona - der Klub leitet ein Disziplinarverfahren gegen den DFB-Keeper ein.
Im zweiten Trikot des FC Barcelona zollen die Katalanen in Form von einem besonderen Detail einer NBA-Legende Tribut.
SPORT1
Der FC Barcelona hat dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen die Kapitänsbinde entzogen. Diese Entscheidung verkündete der spanische Topklub offiziell.

In einer kurzen Mitteilung bestätigte der Klub auch erneut, dass er ein Disziplinarverfahren gegen seinen langjährigen Stammkeeper eingeleitet hat. In diesem Zug habe man sich entschieden, Ter Stegen „temporär“ des Kapitänsamts zu entheben.

Die Entscheidung sei gemeinsam von der sportlichen Leitung und dem Trainerteam um Hansi Flick gefasst worden. Der Verteidiger Ronald Araujo solle fortan mit der Binde auflaufen.

Darum geht Barca gegen ter Stegen vor

Was es mit dem klubinternen Verfahren gegen den für mehrere Monate verletzt ausfallenden ter Stegen auf sich hat? Wie ein Sprecher des Klubs jüngst erklärt hatte, geht es um ter Stegens Weigerung, eine Einverständniserklärung zu seiner Rückenverletzung zu unterzeichnen.

Ohne diese dürfen die Katalanen den Verletzungs- und Operationsbericht nicht an die medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten. La Liga kann so wiederum nicht beurteilen, wie schwer die Verletzung des Keepers ist.

Von der Schwere der Blessur und der daraus resultierenden Zwangspause hängt wiederum ab, ob Barca einen gewichtigen Teil von Ter Stegens Gehaltsvolumen (80 Prozent) für die Registrierung neuer Spieler für den Spielbetrieb verwenden darf.

Aktuell fehlt sieben Spielern der Katalanen noch die Spielerlaubnis für die anstehende Saison - darunter auch ter Stegens Torhüter-Konkurrenten Joan García und Wojciech Szczesny.

