Unerwartete Transfer-Kehrtwende um Real-Profi

Annabella Aulinger 27.08.2025 • 20:19 Uhr Real-Profi Dani Ceballos stand wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Olympique Marseille – doch auf der Zielgeraden soll der Transfer plötzlich geplatzt sein.

Bereits mehrfach wurde Dani Ceballos mit einem Abgang von Real Madrid in Verbindung gebracht. Dieses Mal stand der Mittelfeldspieler Berichten zufolge kurz davor, zu Olympique Marseille zu wechseln. Doch am Mittwoch hat sich der Transfer offenbar auf der Zielgeraden zerschlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die Sportzeitung AS berichtet, soll der 29-Jährige eine überraschende Kehrtwende vollzogen und von einem Wechsel Abstand genommen haben. Nach Informationen der Marca zog sich hingegen Marseille wegen Ceballos’ Zögern zurück.

Unabhängig davon war ein Deal offenbar weit fortgeschritten. Ceballos soll den Wechsel in die Ligue 1 forciert haben und die beiden Klubs sich bereits auf ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht geeinigt haben.

Ceballos sollte wohl Rabiot ersetzen

Laut der AS beinhaltete der geplante Deal eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro plus vier Millionen Euro an Boni. Marseille hatte Ceballos ins Visier genommen, nachdem Adrien Rabiot in der vergangenen Woche suspendiert worden war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Letztlich soll der Mittelfeldspieler jedoch Bedenken geäußert haben. Ein Wechsel in die Ligue 1 sei für ihn womöglich ein Rückschritt, heißt es.

Stattdessen wolle Ceballos nun bei den Königlichen um einen Platz im Mittelfeld kämpfen. Auch eine Rückkehr zu Ex-Klub Betis Sevilla steht angeblich weiterhin im Raum.