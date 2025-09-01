Alle wichtigen Transfers am Deadline Day im Überblick

Der Deadline Day ist vorbei - und somit in Europas Topligen auch die Transferperiode des Sommers 2025. Der Endspurt auf dem Transfermarkt hatte noch einige Kracher zu bieten. (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).
Die größten Deadline-Day-Transfers
SPORT1 fasst für Sie alle wichtigen Deals zusammen.
Nicolas Jackson wechselt zum FC Bayern
Es war ein mehrtägiges Hin und Her zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea. Nun ist es offiziell: Jackson wechselt zunächst auf Leihbasis zum FC Bayern, der Deal beinhaltet eine Kaufoption.
Ligarivale RB Leipzig hat indes mit Lois Openda noch einen prominenten Abgang zu verzeichnen. Der 25-Jährige war einst Leipzigs Rekord-Transfer, jetzt wechselt er zu Juventus Turin, zunächst für eine Leihgebühr in Höhe von vier Millionen Euro.
Wenn der italienische Klub jedoch in der oberen Tabellenhälfte der Serie A landet, tritt eine Kaufpflicht in Kraft. Diese liegt bei weiteren 47 Millionen Euro für den Mittelstürmer.
Isak wird zum Rekordtransfer
Am späten Abend ging dann auch noch der größte Transfer der englischen Premier League über die Bühne. Nach wochenlangem Poker wechselt Alexander Isak für die Rekordablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro von Newcastle United zu Meister FC Liverpool.
Liverpool setzt damit einen spektakulären Schlusspunkt unter einen wahren Einkaufsrausch in diesem Sommer. Der Klub von der Anfield Road hatte zuvor bereits knapp 340 (!) Millionen Euro für neue Stars ausgegeben, unter anderem für Nationalspieler Florian Wirtz (125 Mio.) sowie für Hugo Ekitiké (95) und Jeremie Frimpong (40).
Am Deadline Day vor zwei Jahren kam Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Nun hat sich Tottenham Hotspur den Ex-Frankfurter auf Leihbasis gesichert.
Bei Bayer Leverkusen ging es nicht nur wegen der Trennung von Trainer Erik ten Hag nochmals rund. Ezequiel Fernández kam, Piero Hincapié verließ den Vizemeister in Richtung FC Arsenal. Und Victor Boniface schloss sich Ligarivale Werder Bremen an.
Wichtige Deadline-Day-Transfers im Überblick:
- Nicolas Jackson: Vom FC Chelsea zum FC Bayern auf Leihbasis
- Ezequiel Fernández: Von Al-Qadsiah zu Bayer Leverkusen für ca. 30 Millionen Euro
- Victor Boniface: Von Bayer Leverkusen zu Werder Bremen auf Leihbasis
- Piero Hincapié: Von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal auf Leihbasis
- Junior Dina Ebimbe: Von Eintracht Frankfurt zu Stade Brest auf Leihbasis
- Conrad Harder: Von Sporting Lissabon zu RB Leipzig für 24 Millionen Euro
- Lois Openda: Von RB Leipzig zu Juventus Turin auf Leihbasis
- Lutsharel Geertruida: Von RB Leipzig zum AFC Sunderland auf Leihbasis
- Julian Weigl: Von Borussia Mönchengladbach zu al-Qadisiyah für sieben bis acht Millionen Euro
- Fabian Rieder: Von Stade Rennes zu FC Augsburg für sieben Millionen Euro
- Sambi Lokonga: Von FC Arsenal zum HSV für drei Millionen Euro
- Fábio Vieira: Von FC Arsenal zum HSV auf Leihbasis mit Kaufoption
- Yannik Engelhardt: Von Como zu Borussia Mönchengladbach auf Leihbasis
- Bilal El Khannouss: Von Leicester City zu VfB Stuttgart auf Leihbasis
- Merlin Röhl: Vom SC Freiburg zum FC Everton auf Leihbasis
- Leonardo Scienza: Vom 1. FC Heidenheim zum FC Southampton für bis zu zehn Millionen Euro
Die wichtigsten internationalen Transfers:
- Alexander Isak: Von Newcastle United zum FC Liverpool für 150 Millionen Euro
- Antony: Von Manchester United zu Real Betis für 25 Millionen Euro
- Jadon Sancho: Von Manchester United zu Aston Villa auf Leihbasis
- Nico Gonzáles: Von Juventus Turin zu Atletico Madrid auf Leihbasis
- Adrien Rabiot: Von Olympique Marseille zur AC Mailand
- Randal Kolo Muani: Von Paris Saint-Germain zu Tottenham Hotspur auf Leihbasis