Arsenal-Star im Anflug: HSV vor Mega-Deal?

Dominik Hager 01.09.2025 • 17:15 Uhr Nach dem ernüchternden Saisonstart möchte der Hamburger SV noch schnell aufrüsten. Fabio Vieira und weitere potenzielle Neuzugänge sollen kurz vor der Verpflichtung stehen.

Nach einigen verkorksten Testspielen ging der Hamburger SV als Sorgenkind in die neue Saison. Die ersten Pflichtspiele verstärkten die Zweifel an der Erstligatauglichkeit der Mannschaft.

Nun deutet jedoch alles darauf hin, dass der Klub am Deadline Day noch ein echtes Ausrufezeichen setzen könnte. Laut Informationen des Abendblatts steht Fabio Vieira unmittelbar vor einem Wechsel nach Hamburg. Der Spieler wird am Flughafen erwartet und soll in Kürze seinen Medizincheck absolvieren.

Auch Sky und GiveMeSport berichten, dass alle Details geklärt sind. Der offensive Mittelfeldspieler wird für ein Jahr vom FC Arsenal ausgeliehen. Zudem soll es eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro geben.

Zwar ist nicht davon auszugehen, dass die Hamburger die Klausel ziehen und den Spieler über den Sommer 2026 hinaus behalten können, er dürfte jedoch eine absolute Sofort-Hilfe für die zuletzt harmlose Offensive sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Vieira misslingt Durchbruch beim FC Arsenal

Der 25-Jährige galt vor wenigen Jahren als riesiges Talent und schloss sich im Jahr 2022 für 35 Millionen Euro den Gunners an. Doch der technisch versierte offensive Mittelfeldspieler konnte sich dort nicht durchsetzen, weshalb im Vorjahr eine Leihe zum FC Porto in die Wege geleitet wurde.

In den vergangenen drei Jahren ist der Marktwert des Portugiesen von 30 auf 22 Millionen Euro gesunken, wie transfermarkt.de berichtet. Auch für die A-Nationalmannschaft konnte der Offensivspieler noch nicht debütieren, obwohl er in der U21 mit 25 Spielen und 14 Toren ein Schlüsselspieler war.

Trotz seiner bisher eher unbefriedigenden Entwicklung könnte Vieira mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Kreativität ein entscheidender Faktor in der Mission Klassenerhalt sein.

HSV verkündet Lokonga-Transfer

Ein weiterer Arsenal-Profi wurde beim HSV bereits am Deadline Day verkündet. Der zentrale Mittelfeldspieler Albert Lokonga wechselt fest an die Elbe. Laut dem Hamburger Abendblatt liegt die Ablöse bei rund drei Millionen Euro.

Ähnlich wie Vieira galt auch der inzwischen 25-Jährige vor ein paar Jahren als großes Talent, konnte sich bei den Gunners aber nicht durchsetzen und wurde im Vorjahr an den FC Sevilla verliehen.