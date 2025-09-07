Nagelsmann? Deutliches Hoeneß-Statement

SPORT1 07.09.2025 • 11:18 Uhr Uli Hoeneß hält nichts davon, Julian Nagelsmann anzuzählen. Dennoch hat der Bayern-Patron auch Kritik am Bundestrainer im Gepäck.

Uli Hoeneß hat Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz der jüngsten 0:2-Pleite in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei sein Vertrauen ausgesprochen.

„Natürlich ist er nach wie vor der Richtige. Man kann nicht nach einem Spiel den Stab über ihn brechen“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Sonntag in der Jubiläumsausgabe zum 30. Geburtstag des SPORT1 Doppelpass.

„Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft schon heute Abend besser spielt“, führte Hoeneß aus: „Und eines muss klar sein, wir müssen in Deutschland wieder mehr über Fußball sprechen, nicht nur über Transfers. Wir müssen wieder über die Basics sprechen. Und wenn sie das tun, werden sie auch wieder besser spielen.“

Hoeneß kritisiert Nagelsmann-Aufstellung

Gleichzeitig ließ Hoeneß aber auch durchblicken, dass er nicht alle Entscheidungen des Bundestrainers nachvollziehen kann.

„Was mir überhaupt nicht gefällt ist, dass viele Trainer ständig etwas verändern. Wir spielen nie mit derselben Mannschaft und eingespielt sein ist so wichtig in diesem Geschäft. Und dann soll der junge Collins etwas spielen, was er noch nie gespielt hat“, erklärte der ehemalige Nationalspieler (35 Länderspiele).

„Und das Schlimmste für mich ist, wenn während eines Spiels von der Vierer- auf die Dreierkette gewechselt wird. Davon halte ich überhaupt nichts. Die Trainer müssen immer wissen, nicht sie gewinnen die Spiele, sondern die Mannschaft“, wurde der 73-Jährige deutlich.

Nagelsmann schon gehörig unter Druck

Die bittere Niederlage gegen die Slowakei war Deutschlands erste Auswärts-Niederlage in einem WM-Qualifikationsspiel in der Geschichte des DFB.

Es war bereits die dritte Niederlage in Folge unter Nagelsmann, sein Vorgänger Hansi Flick wurde nach drei Pleiten in Serie im September 2023 entlassen.

