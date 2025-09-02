Newsticker
Fußballtransfers: Fix! Akanji findet neuen Klub

Fix! Akanji findet neuen Klub

Manuel Akanji hat Manchester City am Deadline Day verlassen. Künftig wird der frühere Abwehrspieler von Borussia Dortmund in Italien auflaufen.
Manuel Akanji schließt sich Inter Mailand an
Manuel Akanji beendet sein Abenteuer bei Manchester City und wechselt auf der Suche nach mehr Spielzeit nach Italien zu Inter Mailand. Dies teilte der englische Spitzenklub am Dienstagmorgen offiziell mit.

Zunächst geht der 30-Jährige bis zum Saisonende per Leihe in die Serie A. Dabei werden offenbar zwei Millionen Euro als Gebühr fällig. Laut Medienberichten haben sich die Nerazzurri zudem eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro gesichert, die sich unter gewissen Bedingungen zu einer Kaufpflicht entwickeln soll.

Sollte der Abwehrspieler mindestens 50 Prozent der Spiele absolvieren und Inter Meister werden, wird diese Kaufpflicht aktiviert, heißt es weiter. Akanji war 2022 für 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt, wo er lange den Status des Stammspielers innehatte. Zuletzt war der Rechtsfuß jedoch nicht mehr gesetzt.

Akanji beerbt Pavard bei Inter

Dennoch erlebte Akanji unter Trainer Pep Guardiola äußerst erfolgreiche Zeiten. Er gewann mit den Engländern die Champions League, zweimal die Premier League, den FA Cup, den Superpokal, den UEFA-Supercup und die Klub-WM im alten Format. Insgesamt bestritt er 136 Spiele für die Citizens.

In Mailand übernimmt Akanji fortan den Platz des früheren Bayern-Stars Benjamin Pavard. Der Franzose hat sich am Montagabend überraschend aus der Modestadt verabschiedet und sich Olympique Marseille angeschlossen.

