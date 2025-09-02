Fußballtransfers: Klarheit bei Juwel des FC Bayern

Christopher Mallmann 02.09.2025 • 12:17 Uhr Bayern-Angreifer Jonah Kusi-Asare wechselt auf Leihbasis nach England. Der Deal schien zuvor bereits geplatzt.

Ende des Verwirrspiels um Jonah Kusi-Asare: Der Angreifer des FC Bayern schließt sich auf einjähriger Leihbasis dem englischen Klub FC Fulham an. Das gab der deutsche Rekordmeister offiziell am Dienstagmittag bekannt.

„Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und konnte bereits in seiner ersten vollen Saison in München sein Profidebüt feiern. Er hat hervorragende Anlagen und soll nun weitere wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau sammeln. Wir werden ihn eng begleiten und sind überzeugt, dass er in Fulham die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen wird“, sagte Sportdirektor Christoph Freund in einer Mitteilung.

In den Stunden zuvor hatte es einige Verwirrung um die Zukunft von Kusi-Asare gegeben. So schien ein Deal mit Fulham zwischenzeitlich geplatzt, ehe doch von einer Einigung die Rede war - die schließlich auch zustande kam.

Nach übereinstimmenden Medienberichten enthält der Deal mit Fulham eine Kaufoption für die Engländer - doch zugleich eine Rückkaufoption für die Bayern.

Kusi-Asare war im Februar 2024 vom schwedischen Klub AIK nach München gewechselt, wo er zunächst für die U19 spielte und dann für Bayerns zweite Mannschaft.