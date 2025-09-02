Fußballtransfers: Verwirrung um Juwel des FC Bayern

Maximilian Lotz , Christopher Mallmann 02.09.2025 • 08:04 Uhr Bei Bayern-Juwel Jonah Kusi-Asare scheint sich die nächste Wende zu vollziehen. Den Schwede zieht es wohl doch in die Premier League.

Nachdem es am späten Montagabend danach ausgesehen hatte, dass sich die Option auf eine Leihe kurzfristig zerschlagen würde, kam es in der Nacht offenbar zur nächsten Wende.

Bei Sky und The Times in England berichten, wechselt Kusi-Asare nun noch doch leihweise zu Fulham. Der Deal soll auf ein Jahr beschränkt sein - inklusive Kaufoption, auf die Fulham gedrängt haben soll.

Laut Sky hatte es in der Nacht Probleme mit den Transfer-Unterlagen gegeben, diese sollen nun ausgeräumt sein.

Weitere Klubs an Bayern-Juwel interessiert

Neben Fulham sollen auch die PSV Eindhoven und der RSC Anderlecht interessiert sein.

Nach Informationen des Eindhoven Dagblads sollen sich die Bemühungen im Falle des niederländischen Meisters allerdings nicht konkretisiert haben.

Nicht zum ersten Mal gibt es zwischen dem FC Bayern und dem englischen Erstligisten FC Fulham Komplikationen bei einem Transfer am Deadline-Day.