Fußballtransfers: So läuft der Deadline Day ab

SPORT1 01.09.2025 • 13:47 Uhr Heute um 20 Uhr schließt nicht nur in Deutschland das Sommertransferfenster. Bis dahin dürften noch einige aufsehenerregende Transfers abgewickelt werden. SPORT1 hat alle Infos zum Deadline Day.

Wer kommt noch? Wer geht noch? Heute um 20 Uhr schließt das Sommertransferfenster in den europäischen Topligen – bis dahin ist jede Menge Hektik angesagt, dürfte noch der eine oder spektakuläre Deal über die Bühne gehen.

In einem jetzt schon verrückten Transfersommer, in dem in Europa so viel Geld ausgegeben wurde wie nie zuvor, könnte der Deadline Day noch für einige Überraschungen und Aufreger sorgen.

SPORT1 hat alle Infos zum Deadline Day im Überblick. Zudem halten wir Sie mit unserem Transferticker immer auf dem Laufenden, Sie verpassen keinen Deal und bleiben bei Gerüchten immer auf dem neuesten Stand.

Einheitliches Ende der Wechselperiode

Neu ist, dass das Transferfenster in den europäischen Topligen – also in Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich – am Montag zeitgleich um 20 Uhr schließt.

Das heißt, bis dahin müssen neue Spieler registriert sein. Im vergangenen Jahr endete der Deadline Day in England beispielsweise erst um Mitternacht.

Doch nicht in allen Ländern wird das Transferfenster am 1. September um 20 Uhr geschlossen, weshalb Verkäufe in diese Länder noch länger möglich sind.

So schließt das Transferfenster in Österreich erst am 6. September, in der Schweiz am 9. September, in Saudi-Arabien am 10. September und zu guter Letzt in der Türkei am 12. September.

Wichtig: Vereinslose Spieler können weiterhin jederzeit unter Vertrag genommen werden.

