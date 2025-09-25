Fußballtransfers: Wildert der FC Bayern bei Juventus?

SPORT1 25.09.2025 • 20:12 Uhr Laut Medienberichten soll der FC Bayern an Bremer von Juventus Turin interessiert sein. Ein möglicher Transfer scheint jedoch in weiter Ferne zu sein.

Sieht sich der FC Bayern nach einem neuen Innenverteidiger um? Laut Calciomercato zeigt der Rekordmeister Interesse an Bremer von Juventus Turin – und ist damit nicht allein.

Demnach beobachten auch Manchester United, der FC Liverpool und der FC Chelsea den 28-Jährigen. Ein Wechsel sei jedoch als äußerst unwahrscheinlich.

Bremer gilt als unverkäuflich

Erst im Sommer 2024 hat der Verteidiger seinen Vertrag bei der „Alten Dame“ vorzeitig um fünf weitere Jahre verlängert. Im vergangenen Oktober erlitt Bremer einen Kreuzbandriss und fiel für den Rest der Saison aus.