Fußballtransfers: Wildert der FC Bayern bei Juventus?

Greift Bayern bei Juventus zu?

Laut Medienberichten soll der FC Bayern an Bremer von Juventus Turin interessiert sein. Ein möglicher Transfer scheint jedoch in weiter Ferne zu sein.
Jonas Urbig fehlt dem FC Bayern aktuell verletzungsbedingt. Vincent Kompany erklärt seinen Plan auf der Position des Ersatztorhüters und nennt einen groben Zeitpunkt für die Rückkehr des jungen Keepers.
Laut Medienberichten soll der FC Bayern an Bremer von Juventus Turin interessiert sein. Ein möglicher Transfer scheint jedoch in weiter Ferne zu sein.

Sieht sich der FC Bayern nach einem neuen Innenverteidiger um? Laut Calciomercato zeigt der Rekordmeister Interesse an Bremer von Juventus Turin – und ist damit nicht allein.

Demnach beobachten auch Manchester United, der FC Liverpool und der FC Chelsea den 28-Jährigen. Ein Wechsel sei jedoch als äußerst unwahrscheinlich.

Bremer gilt als unverkäuflich

Erst im Sommer 2024 hat der Verteidiger seinen Vertrag bei der „Alten Dame“ vorzeitig um fünf weitere Jahre verlängert. Im vergangenen Oktober erlitt Bremer einen Kreuzbandriss und fiel für den Rest der Saison aus.

Laut dem Bericht könnte nur ein „verrücktes Angebot“ in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro die Verantwortlichen zum Umdenken bewegen. Grundsätzlich gilt der Brasilianer aber als unverkäuflich.

