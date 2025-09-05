Juve wollte wohl Bayern-Star

SPORT1 05.09.2025 • 16:19 Uhr Juventus Turin wollte wohl kurz vor Ende des Transferfensters einen Bayern-Verteidiger ausleihen.

Juventus Turin ist beim FC Bayern München offenbar mit einem Transferangebot für Sacha Boey abgeblitzt. Wie Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, hätten die Italiener den 24-Jährigen gerne kurz vor Ablauf des Transferfensters ausgeliehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Nach dem Abgang von Rechtsverteidiger Nicolò Savona zu Nottingham Forest wäre der Franzose als Ersatz infrage gekommen. Der deutsche Rekordmeister soll das Angebot - eine Ausleihe ohne Kaufoption - allerdings abgelehnt haben.

Demnach hätte Bayern Boey nur abgegeben, wenn im Rahmen des Leihvertrags eine realistische Perspektive auf einen festen Abgang geboten worden wäre.

Boey kostete 30 Millionen Euro

Möglich ist ein Wechsel allerdings weiterhin, weil das Transferfenster in anderen Ligen noch geöffnet ist. In die Türkei dürfte Boey beispielsweise noch bis zum 12. September wechseln, allerdings könnte Bayern keinen Ersatz mehr verpflichten.

