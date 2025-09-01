Leipzig-Abschied? Entscheidung bei Openda wohl gefallen

RB Leipzig trennt sich am Deadline Day von Angreifer Lois Openda. Laut Informationen von Sky wechselt der Belgier zu Juventus Turin. Der Wechsel steht praktisch bevor und umfasst eine Leihe mit Kaufoption.
Openda-Abschied von RB wohl fix
Der Deal soll die Turiner vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten. Für den Sommer 2026 wurde eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro ausgehandelt, die zu leicht zu erreichenden Bedingungen zur Pflicht wird. Hinzu könnten weitere fünf Millionen Euro an Bonus-Zahlungen kommen.
Laut dem Kicker sind die „leicht zu erreichenden Bedingungen“ lediglich mit dem Erreichen der oberen Tabellenhälfte verbunden.
Transferexperte Fabrizio Romano berichtete ebenfalls über den Deal und nannte ähnliche Konditionen. Insgesamt sollen laut Romano knapp über 40 Millionen Euro fällig werden.
Openda bereits in Turin gelandet
Openda, der in zwei Jahren bei RB Leipzig 41 Pflichtspieltore und 18 Assists verzeichnen konnte, ist bereits in Turin gelandet. Nun soll er den Medizincheck absolvieren, bevor er den Vertrag unterschreibt.
Damit sei auch eine Weiterbeschäftigung von Randal Kolo Muani, der zuletzt als Leihspieler bei Juventus Turin aktiv war, definitiv vom Tisch.
Openda als Kandidat beim FC Bayern gehandelt
Der Openda-Deal könnte zudem Auswirkungen auf die Planungen des FC Bayern haben. Wie Transfer-Experte Sacha Tavolieri berichtete, haben die Münchner bezüglich eines Leihgeschäfts angefragt, was Leipzig jedoch abgelehnt hat.
Dafür könnten die Bayern nun Kolo Muani wieder ins Visier nehmen. Laut Angaben von Sky hatten die Münchner den PSG-Star auf dem Zettel, ehe sie sich auf Nicolas Jackson festlegten.
Weil der Deal mit dem Chelsea-Star auf Eis liegt, könnte die Angelegenheit wieder aktuell werden. Paris soll jedoch eine Kaufpflicht für einen Transfer voraussetzen.