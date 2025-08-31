FC Bayern: Entscheidung bei Jackson wohl endgültig gefallen

Die Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern München ist wohl endgültig vom Tisch! Laut übereinstimmenden Medienberichten wird sich der Stürmer mit seinen Beratern auf den Rückweg nach London zum FC Chelsea machen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Entscheidung bei Jackson wohl gefallen
Weil sich bei den Blues am Samstag Stürmer-Konkurrent Liam Delap verletzt hatte, wollten die Engländer die geplante Leihe doch nicht durchziehen. Der Senegalese, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits zum Medizincheck in München befunden hatte, wollte allerdings nicht zurück.
Am Sonntag hatte die Spielerseite deswegen den Versuch unternommen, die Verantwortlichen bei Chelsea doch noch zu überzeugen - blieb dabei aber offenbar wirkungslos.
Der 24-Jährige, für den Bayern eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro gezahlt hätte, kehrt somit an die Stamford Bridge zurück.
Jackson-Berater löscht Foto von der Säbener Straße
Diomansy Kamara, einer von Jacksons Beratern, hatte am Sonntag in den sozialen Medien noch ein Foto vom Bayern-Trainingsgelände an der Säbener Straße gepostet, dieses aber nur kurz darauf wieder gelöscht.
„Wir werden dem Spieler und dem Berater sagen, dass sie zurückmüssen. Fakt ist: Wir haben keinen unterschriebenen Vertrag mit Chelsea“, hatte FCB-Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend erklärt und eingeräumt, dass die Münchner keine Entscheidungsmacht haben.