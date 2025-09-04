Liverpool-Star bestätigt Interesse des FC Bayern

Julius Schamburg 04.09.2025 • 18:29 Uhr Der FC Bayern soll im Sommer um Cody Gakpo gebuhlt haben. Das bestätigt der Flügelstürmer des FC Liverpool nun in einem Interview.

Liverpool-Star Cody Gakpo hat das zwischenzeitliche Interesse des FC Bayern an seiner Person bestätigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Soweit ich weiß, sind sie zwar gekommen, haben aber letztendlich Luis Díaz gekauft“, sagte Gakpo in einem Interview mit ESPN NL.

Tatsächlich waren im Laufe des Sommers Gerüchte aufgekommen, wonach sich die Bayern sich mit einer Gakpo-Verpflichtung beschäftigen - als Alternative für Florian Wirtz, der dem deutschen Rekordmeister abgesagt hatte.

Gakpo: „Es ist schwierig“

Schließlich verpflichteten die Münchner aber Gakpos Teamkollegen Díaz. Der Niederländer selbst verlängerte jüngst seinen Vertrag bei den Reds bis 2030.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ein solches Transferfenster kann für einen Spieler und alle um ihn herum hektisch und stressig sein. Das stört mich nicht mehr“, sagte Gakpo nun.

Ob das Interesse anderer Vereine dennoch verwirrend sein könne? „Es ist schwierig, weil viel passiert. Andere Clubs kommen auf dich zu, aber vielleicht will man beim eigenen Klub bleiben. Jeder geht auf seine Weise damit um, aber es ist sicherlich kompliziert. Wenn die Zukunft ungewiss ist, dann wird es schwierig”, erklärte der 26-Jährige.