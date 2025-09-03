Transfernews: FC Bayern bei Brasilien-Star abgeblitzt

Justin Schroll 03.09.2025 • 11:13 Uhr Antony wechselt am Deadline Day zu Betis Sevilla. Nun enthüllt er das Interesse vom FC Bayern.

Der FC Bayern sicherte sich am Deadline Day nach einigem Hin und Her auf Leihbasis die Dienste von Chelseas Nicolas Jackson, hatte aber angesichts des drohenden Scheiterns sicher die eine oder andere Alternative im Hinterkopf. Offenbar eine davon: der Brasilianer Antony.

Der 25 Jahre alte Flügelflitzer, der selbst erst am Montag, dem letzten Tag des Sommertransferfensters, seinen festen Wechsel von Manchester United zu Betis Sevilla festgezurrt hatte, verriet nun in einer spanischen Radiosendung, dass die Münchner an einer Verpflichtung interessiert gewesen seien.

„Am Tag, bevor mit Betis alles fixiert wurde, habe ich mit Bayern München gesprochen“, sagte Antony. „Ich weiß nicht, ob das Angebot bei sieben Millionen netto lag (die er bereits bei United verdient haben soll; Anm. d. Red.), darüber habe ich nicht gesprochen.“

Antony erklärt Absage an Bayern

Aber als er mit den Bayern geredet hätte, „sagte ich, dass ich Betis mein Wort gegeben habe, dass alles zu 95 Prozent unter Dach und Fach ist und dass ich mein Wort halten werde. Aus Respekt, Zuneigung und weil ich weiß, dass ich hier glücklich bin.“

Nachdem er bereits ab Ende Januar auf Leihbasis bei Betis gespielt und nach einer schwierigen Phase bei United wieder aufgetrumpft hatte (neun Tore in 26 Pflichtspielen), stand für Antony schnell fest, dass er unbedingt in Andalusien bleiben wollte: „Ich war ganz ruhig bei dieser Entscheidung, bei allem Respekt gegenüber Bayern München, einem der drei besten Vereine der Welt.“

Der 16-malige brasilianische Nationalspieler wechselte schlussendlich für eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Bonuszahlungen nach Sevilla und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. United hatte Antony 2022 für 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam geholt, sicherte sich nun aber eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Offizielle Vorstellung in Sevilla unter Tränen

Bei seiner offiziellen Präsentation am Dienstag in Sevilla blickte Antony emotional und unter Tränen auf die vergangenen Wochen zurück. „Ich habe mehr als 40 Tage in einem Hotel verbracht, es war sehr hart, aber jeder wusste, dass ich zu Betis zurückkehren wollte“, sagte der Offensivakteur. „Nur ich weiß, wie schwer es in Manchester war, allein zu trainieren. Aber das ist Teil des Lebens. Ich wusste, dass dieser Moment jetzt kommen würde.“