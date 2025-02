Antony blüht auf: Die Wiederbelebung des Totgesagten

Bei Manchester United wurde Antony zum Sinnbild der Krise und produzierte abseits des Platzes Negativschlagzeilen. In Spanien erlebt der totgesagte und als Millionen-Flop abgestempelte Brasilianer nun eine wundersame Wiederauferstehung.

In England und insbesondere rund um Manchester United dürfte man sich verwundert die Augen reiben: Ist das wirklich DER Antony?

Der im Winter von United an Betis Sevilla verliehene Offensivstar sorgt in Andalusien binnen kurzer Zeit für Aufsehen. Und anders als in England: im durchweg positiven Sinne.