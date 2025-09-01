Newsticker
Transfermarkt>

Woltemade-Ersatz? Bittere Entwicklung für den VfB

Bittere Entwicklung für den VfB

Eigentlich sollte Hyeon-Gyu Oh zum VfB Stuttgart wechseln. Doch der Angreifer besteht offenbar den Medizincheck nicht.
Nick Woltemade hat sich auf seinem Instagram-Account zu seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United geäußert. Der Angreifer bedankt sich vor allem für die Zeit bei den Schwaben.
Julius Schamburg
Eigentlich sollte Hyeon-Gyu Oh zum VfB Stuttgart wechseln. Doch der Angreifer besteht offenbar den Medizincheck nicht.

Der Wechsel von Hyeon-Gyu Oh zum VfB Stuttgart ist wohl auf der Zielgeraden geplatzt (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, ist der Stürmer vom KRC Genk am Montagabend durch den Medizincheck gefallen.

So soll das Risiko letzten Endes zu groß gewesen sein und der VfB von einer Verpflichtung Abstand genommen haben.

Belgische Medien berichteten, dass beide Klubs zudem keine Einigung über eine Ablösesumme erzielen konnten.

Oh hätte die Lücke beim VfB Stuttgart schließen sollen, die der Abgang von Nick Woltemade zu Newcastle United hinterlassen hat.

Hyeon-gyu Oh muss nach geplatztem Transfer umkehren

Der 24 Jahre alte Stürmer kehrt also nach Belgien zurück. Eigentlich war ein Vertrag bis 2030 im Gespräch, eine Ablösesumme lag bei mehr als 25 Millionen Euro.

Für Genk erzielte Oh in der abgelaufenen Saison in 41 Pflichtspielen zwölf Tore.

