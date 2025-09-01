Newsticker
Woltemade-Vorgänger vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Woltemade-Vorgänger zur Eintracht?

Eintracht Frankfurt steht kurz vor einer prominenten Verstärkung. Der Vorgänger von Nick Woltemade ist sich mit den Hessen bereits über einen Transfer einig.
Will Osula steht kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt
Julius Schamburg
Eintracht Frankfurt steht kurz vor einer prominenten Verstärkung. Der Vorgänger von Nick Woltemade ist sich mit den Hessen bereits über einen Transfer einig.

William Osula von Newcastle United steht nach SPORT1-Informationen unmittelbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Die Eintracht ist sich bereits mit der Spielerseite einig, aktuell werden zwischen beiden Vereinen die letzten finanziellen Modalitäten vereinbart.

Osula kostet die Eintracht 35 Millionen Euro!

Als Ablöse stehen stolze 35 Millionen Euro für den Stürmer im Raum. SPORT1 weiß: Der Deal soll eine Rückkaufoption für Newcastle beinhalten.

Die Daily Mail berichtet, dass sich Osula auch schon mit Aston Villa einig gewesen sein soll, der Deal sich aber aufgrund der UEFA-Ausgabenregeln (Financial Fairplay, Anm. d. Red.) als zu kompliziert gestaltete und daher nicht zustande kam.

Der Vorgänger von Nick Woltemade

Osula war bei den Magpies einer der Vorgänger von Star-Neuzugang Nick Woltemade. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige in 14 Premier-League-Partien zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

Außerdem wurde Osula erstmals in die A-Nationalmannschaft von Dänemark berufen und könnte in der anstehenden Länderspielpause gegen Schottland oder Griechenland debütieren.

