Bericht: Spurs fällen Palhinha-Entscheidung

SPORT1 13.10.2025 • 22:56 Uhr Joao Palhinha ist in der laufenden Saison vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen und blüht in der Premier League wieder auf. Eine Rückkehr an die Säbener Straße wird dadurch immer unwahrscheinlicher.

Die Tendenz, dass der für ein Jahr an Tottenham Hotspur verliehene Joao Palhinha nicht mehr zum FC Bayern zurückkehrt, wird offenbar immer deutlicher. Denn wie Sky berichtet, möchte der portugiesische Mittelfeldspieler dauerhaft in der Premier League bleiben - was auch dem Verein recht sein dürfte.

Sowohl die Spurs-Bosse als auch Trainer Thomas Frank seien absolut zufrieden mit Palhinha, heißt es weiter. Die in dem Deal verankerte Kaufoption in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro soll demnach aktiviert werden. Direkte Gespräche zwischen den beiden Klubs haben allerdings noch nicht stattgefunden.

Im Sommer 2024 wechselte Palhinha für 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße. Eine echte Verwendung hatte Trainer Vincent Kompany für den Mittelfeldspieler jedoch nicht. In einer von Rückschlägen geprägten Saison kam der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend nur auf 25 Einsätze.

Palhinha sprüht weiter auf

Nach dem schwierigen Jahr in München blüht Palhinha in London jedoch wieder auf. In elf Spielen für die Spurs konnte er bereits drei Tore erzielen und übernimmt Verantwortung im zentralen Mittelfeld. Von sieben Premier-League-Spielen bestritt er fünf über die vollen 90 Minuten.

