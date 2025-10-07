Palhinha klagt über Zeit beim FC Bayern

Johannes Behm 07.10.2025 • 20:15 Uhr Joao Palhinha beklagt sich über seine schwierige Zeit in München. Der Portugiese ist der Meinung, dass man ihm keine Chance gegeben hätte.

Joao Palhinha hat sich über seine schwierige Zeit beim FC Bayern München ausgelassen. „Ich hatte nicht die Chancen, die ich meiner Meinung nach verdient hätte“, sagte der portugiesische Nationalspieler auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Irland in der WM-Quali. „Es war keine einfache Saison für mich. Aber das sind Phasen.“

Palhinha war im Sommer 2024 vom FC Fulham zum FC Bayern gewechselt. Nach einer komplizierten Zeit in München verlieh der deutsche Rekordmeister den Portugiesen im vergangenen Sommer an Tottenham Hotspur - inklusive Kaufoption.

„Jetzt durchlebe ich eine glückliche Phase in meinem Leben. Ich habe jetzt Chancen, die ich in der Vergangenheit nicht hatte. Ich habe volles Vertrauen in die Menschen, die mich zu Tottenham holen wollten. In diesem Fall ist das der Trainer (Thomas Frank; Anm. d. Red.)“, erklärte Palhinha.

In London hat der Abräumer zu alter Stärke gefunden und bei sechs von sieben Partien in der Premier League in der Startelf gestanden. Zudem gelangen ihm wettbewerbsübergreifend bereits drei Tore. Tottenham steht in der Tabelle hinter Arsenal und Liverpool auf Rang drei.