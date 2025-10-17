Bericht: Transfer-Hammer um Lewandowski möglich

SPORT1 17.10.2025 • 12:34 Uhr Torjäger Robert Lewandowski steht beim FC Barcelona offenbar vor dem Aus. Eine andere Option für den Polen könnte jedoch in Madrid liegen.

Die Personalie Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona nach wie vor ein viel diskutiertes Thema. Sein Vertrag endet nach dieser Saison. Zwar haben die Katalanen die Möglichkeit, den Kontrakt per Option um eine weitere Spielzeit zu verlängern, doch aktuell deutet wenig darauf hin, dass sie von dieser Gebrauch machen werden.

Ein möglicher Ausweg für den Torjäger? Offenbar ein Wechsel zu Atlético Madrid, wie der polnische Journalist Mateusz Swiecicki behauptet. Spanische Medien berichten dazu, dass Lewandowski selbst am liebsten in LaLiga bleiben würde und dafür sogar bereit wäre, auf Teile seines Gehalts zu verzichten.

Lewandowski? „Er kann dort erfolgreich sein“

„Mailand ist eine Möglichkeit, aber es ist möglich, dass Lewandowski eine Saison bei Atlético Madrid spielen wird. Er kann dort erfolgreich sein, ähnlich wie einst David Villa oder Luis Suárez. Außerdem gibt es persönliche Dinge zu klären“, sagte Swiecicki über seinen Landsmann. Atlético-Coach Diego Simeone soll dem Vernehmen nach ein großer Fan des Polen sein. Aber auch AC Mailand und Juventus Turin sollen ihn auf dem Zettel haben.