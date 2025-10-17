Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
EISHOCKEY
HANDBALL
BASKETBALL
FORMEL 1
TENNIS
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Bericht: Transfer-Hammer um Lewandowski möglich

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Wechselt Lewandowski nach Madrid?

Torjäger Robert Lewandowski steht beim FC Barcelona offenbar vor dem Aus. Eine andere Option für den Polen könnte jedoch in Madrid liegen.
Der FC Barcelona arbeitet weiter an der Verpflichtung von Nico Williams. Sollte ein Transfer zu Stande kommen, hätte das vermutlich Folgen für Robert Lewandowski.
SPORT1
Torjäger Robert Lewandowski steht beim FC Barcelona offenbar vor dem Aus. Eine andere Option für den Polen könnte jedoch in Madrid liegen.

Die Personalie Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona nach wie vor ein viel diskutiertes Thema. Sein Vertrag endet nach dieser Saison. Zwar haben die Katalanen die Möglichkeit, den Kontrakt per Option um eine weitere Spielzeit zu verlängern, doch aktuell deutet wenig darauf hin, dass sie von dieser Gebrauch machen werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein möglicher Ausweg für den Torjäger? Offenbar ein Wechsel zu Atlético Madrid, wie der polnische Journalist Mateusz Swiecicki behauptet. Spanische Medien berichten dazu, dass Lewandowski selbst am liebsten in LaLiga bleiben würde und dafür sogar bereit wäre, auf Teile seines Gehalts zu verzichten.

Lewandowski? „Er kann dort erfolgreich sein“

„Mailand ist eine Möglichkeit, aber es ist möglich, dass Lewandowski eine Saison bei Atlético Madrid spielen wird. Er kann dort erfolgreich sein, ähnlich wie einst David Villa oder Luis Suárez. Außerdem gibt es persönliche Dinge zu klären“, sagte Swiecicki über seinen Landsmann. Atlético-Coach Diego Simeone soll dem Vernehmen nach ein großer Fan des Polen sein. Aber auch AC Mailand und Juventus Turin sollen ihn auf dem Zettel haben.

Mit vier Toren in den ersten sieben Ligaspielen bewies Lewandowski, dass er auch im Alter von 37 Jahren noch treffsicher ist. Aktuell fällt der Angreifer jedoch wegen eines Muskelrisses im linken Oberschenkel aus. Er zog sich die Verletzung in der ersten Halbzeit beim WM-Qualifikationsspiel der Polen in Litauen (2:0) zu. Dennoch stand Lewandowski die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite