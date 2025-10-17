Fußballtransfers: Hat Barca dieses Bundesliga-Juwel auf dem Radar?

SPORT1 17.10.2025 • 15:22 Uhr Der Hoffenheimer Stürmer Fisnik Asllani träumt davon, eines Tages für den FC Barcelona aufzulaufen. Könnte der Wunsch zur Realität werden?

Fisnik Asllani gehört zu den Durchstartern der noch jungen Bundesliga-Saison. Der Stürmer der TSG Hoffenheim erzielte in den ersten sechs Spielen vier Tore und hat es mit dieser Quote offenbar schon auf das Radar mindestens eines europäischen Top-Klubs geschafft.

Wie Sky berichtet, soll der 23-Jährige das Interesse des FC Barcelona geweckt haben. Die Katalanen beschäftigen sich demnach konkret mit Asllani, der zwar noch bis 2029 in Kraichgau unter Vertrag steht, aber über eine Ausstiegsklausel verfügt.

Asllani: „Mein Traumverein war immer der FC Barcelona“

Für Asllani würde im Falle eines Transfers ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. „Mein Traumverein war immer der FC Barcelona. Da wollte ich schon immer gerne spielen. Ich möchte irgendwann in der Champions League spielen. Es ist wichtig, Träume zu haben und auf etwas hinzuarbeiten“, sagte der Stürmer zuletzt der Sport Bild.

Dazu würde außerdem passen: Robert Lewandowski soll Medienberichten zufolge vor einem Abschied aus Barcelona stehen.

