Fußballtransfers: Messi, Suarez und Neymar bald wieder vereint?

Felix Kunkel 12.10.2025 • 17:13 Uhr Beim FC Barcelona lehrten sie gegnerischen Abwehrreihen das Fürchten. Künftig könnten Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar offenbar gemeinsam in der MLS auflaufen.

Bahnt sich in der MLS eine spektakuläre Reunion an? Laut der Daily Mail besteht die Möglichkeit, dass die ehemaligen Barca-Stars Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar erneut gemeinsam auflaufen könnten - dieses Mal im Trikot von Inter Miami.

Demnach soll Neymar dem Klub aus der nordamerikanischen Profiliga angeboten worden sein. Gleichzeitig arbeite Miami an neuen Verträgen für Messi und Suárez.

Ein Wechsel Neymars nach Florida wäre gleichbedeutend mit einem Comeback der gefürchteten „MSN“-Offensivreihe, die von 2014 bis 2017 beim FC Barcelona für Furore sorgte. Gemeinsam brachten es Messi, Suárez und Neymar in dieser Zeit auf 364 Tore und 173 Assists für die Katalanen.

Wechselt Neymar zu Messi und Suárez?

Neymar steht nach seinem Engagement in Saudi-Arabien derzeit bei seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien unter Vertrag. Das Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft noch bis Dezember.

Auch wenn es dem Bericht zufolge noch keine konkreten Verhandlungen mit Miami gegeben habe, sollen Neymars Vertreter einen potenziellen MLS-Wechsel in dem Jahr, in dem die WM in den USA stattfindet, durchaus als attraktiv erachten.

Parallel kämpft der Rekordtorschütze der Selecao weiterhin um einen Platz in der brasilianischen Nationalmannschaft, die inzwischen von Carlo Ancelotti betreut wird.

Messi-Kollegen beenden ihre Karrieren

Für Inter Miami läuft es indes gut: Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison kann das Team in der Eastern Conference noch auf Platz zwei springen. Messi führt zudem mit 24 Treffern die Torschützenliste an und könnte sich den „Golden Boot“ der MLS sichern.