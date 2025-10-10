Gnabry über Bayern-Vertrag: "Liegt auch am Verein"

SPORT1 10.10.2025 • 09:44 Uhr Serge Gnabry spricht über seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern - der Leistungsträger deutet an, dass er auf ein Signal vom Verein wartet.

Serge Gnabry gibt sich mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern gelassen. Der deutsche Nationalspieler deutete nun aber auch an, dass es von Seiten des Vereins noch kein Signal zu einer möglichen Verlängerung gegeben hat.

„Am Ende des Tages liegt es auch am Verein, auf mich zuzukommen. Wann das passieren wird, oder auch nicht passieren wird, sehen wird in der Zukunft“, sagte Gnabry bei einer Pressekonferenz des DFB.

Gnabry gehört in München zu den Gutverdienern, im Sommer könnte er den Klub ablösefrei verlassen. Aktuell ist er einer der Leistungsträger im Team von Vincent Kompany.

Gnabry keiner, „der sich gar keine Gedanken macht“

„Ich konzentriere mich darauf, gut zu spielen und mir keinen Kopf zu machen“, sagte Gnabry noch. Beide Punkte sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann derweil bei dem 30-Jährigen erfüllt.

Weil beim FC Bayern in der Offensive derzeit kein Überangebot bestehe, habe Gnabry das Vertrauen des Trainers und insgesamt weniger Druck.

„Ich glaube, dass er sich auch durchsetzen würde, wenn viele Gute dabei sind, aber dann musst du halt ständig liefern. Und das setzt dich halt ständig unter Druck“, meinte Nagelsmann: „Serge ist jetzt keiner, der sich gar keine Gedanken macht. Sondern einer, der schon reflektiert ist und sich Gedanken zu seiner Leistung macht.“