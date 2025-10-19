Kroos rät Bayern: "Wenn du einen Schlotterbeck bekommen kannst..."

Felix Kunkel 19.10.2025 • 13:30 Uhr Laut Felix Kroos sollte sich der FC Bayern nicht die Chance entgehen lassen, Nico Schlotterbeck zu verpflichten - unabhängig davon, ob Dayot Upamecano verlängert.

Felix Kroos hat dem FC Bayern einen Transfer von BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck mit Nachdruck nahegelegt - unabhängig von einer möglichen Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano.

„Wir reden vor der Saison beim FC Bayern über die Breite in der Offensive. Nur, die brauchst du im ganzen Kader – auch in der Defensive“, betonte Kroos am Sonntag im SPORT1 Doppelpass: „Wenn du einen Schlotterbeck bekommen kannst - unabhängig von Upamecano - dann musst du dich bemühen.“

Schlotterbecks Vertrag beim BVB läuft 2027 aus. Die sicher geglaubte Verlängerung ist ins Stocken geraten. Der Innenverteidiger betont zwar immer, wie wohl er sich in Dortmund fühlt, will aber bei der Entscheidung nichts überstürzen.

Kroos: Bayern braucht „drei Top-Innenverteidiger“

Gerade deshalb wird Schlotterbeck immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Die Priorität der Münchner liegt aber nach wie vor auf der Verlängerung mit Upamecano, wie zuletzt Sportvorstand Max Eberl bekräftigte.

Kroos stellte jedoch eine grundsätzliche Frage in den Raum: „Muss man als FC Bayern nicht drei Top-Innenverteidiger haben?“

Als Bild-Chefreporter Tobias Altschäffl daraufhin entgegnete, dass im FCB-Kader noch Innenverteidiger Minjae Kim stehe, konterte Kroos: „Ja, ich weiß, ich meine aber Top-Innenverteidiger.“

„Schlotterbeck deutlich vor Kim“

Der Ex-Bundesliga-Profi und Bruder von Weltmeister Toni Kroos schob hinterher: „Ich sehe Schlotterbeck deutlich vor einem Kim.“