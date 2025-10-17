Schlotterbeck einer für FC Bayern? Dassagt Eberl!

SID 17.10.2025 • 10:48 Uhr Zuletzt mehrten sich Spekulationen, den Nationalspieler könnte es zu den Bayern ziehen.

Für Sportvorstand Max Eberl und den FC Bayern München ist eine Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck kein Thema - zumindest vorerst. Vor dem Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) wollte sich der 52-Jährige nicht zu den Gerüchten um den Abwehrspieler äußern.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich glaube, dass wir sehr gute Innenverteidiger haben mit Jonathan Tah, Min-Jae Kim, mit Dayot Upamecano“, sagte Eberl.

Das „große Thema“ sei derzeit die Verlängerung mit Upamecano: „Das ist, was bei uns über allem steht.“ Eberl fügte an: „Wenn sich dann gewisse Themen anders darstellen sollten, dann wird man auf den Markt gehen und sich den Markt anschauen.“

Kompany lobt Schlotterbeck

Auch Kompany wurde zu Schlotterbeck befragt. Der Trainer des FCB meinte: „Ich sehe Schlotterbeck morgen nur als Gegner. Deswegen kenn ich sein Profil sehr gut. Er ist ein Innenverteidiger mit vielen progressiven Pässen. Er hat einen guten Link mit Guirassy, eine gute Spielverlagerung, er ist sehr wichtig. Sonst hab ich ihn diese Woche nur als Gegner gesehen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuletzt hatten sich Gerüchte gemehrt, Schlotterbeck könnte es zum Rekordmeister ziehen. Sein Vertrag läuft 2027 aus, ein neuer - besser dotierter - soll unterschriftsreif vorliegen.

Zuletzt hatte der Innenverteidiger sich im Rahmen der WM-Qualifikationsspiele mit Deutschland auf Nachfrage nicht ausdrücklich zum BVB bekannt und damit Spekulationen zugelassen.