Vertragsverlängerung für FC-Bayern-Star deutet sich an

Philipp Heinemann 22.10.2025 • 17:44 Uhr Serge Gnabry steht vor einer ungewissen Zukunft. Ein neuer Vertrag in München ist aber offenbar durchaus denkbar - weil er zu einem entscheidenden Schritt bereit sein soll.

Wo liegt die Zukunft von Serge Gnabry? Der deutsche Nationalspieler könnte beim FC Bayern einen neuen Zweijahresvertrag erhalten - das berichtet die Sport Bild.

Das aktuelle Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Mit einem geschätzten Jahresgehalt zwischen 17 und 20 Millionen Euro gehört er zu den bestbezahlten Profis des deutschen Rekordmeisters, hinter den Topverdienern Harry Kane und Jamal Musiala.

Noch habe es keine konkreten Gespräche über eine Verlängerung gegeben, schreibt die Sport Bild zwar. Gnabry soll aber zu einer Reduzierung seines Grundgehalts bereit sein, was zu einer schnellen Einigung führen könnte.

Gnabry ersetzt Musiala vor Verletzung stark

Gnabry präsentierte sich zu Beginn der laufenden Saison in der Verfassung, die ihm seinen aktuellen, hochdotieren Vertrag eingebracht hatte. In 15 Spielen erzielte er drei Tore und steuerte fünf Assists bei.

Galt er im vergangenen Sommer noch als Verkaufskandidat, werden seine Auftritte nun sehr wohlwollend in der sportlichen Leitung wahrgenommen.

Seinen Leistungen war es zu verdanken, dass der Ausfall von Musiala bisher nicht ins Gewicht gefallen ist. Aktuell fehlt der in der Vergangenheit von vielen Verletzungen geplagte Offensivspieler allerdings.