BVB-Juwel will weg! Kommt es zum Winter-Transfer?

Jannis Blank , Manfred Sedlbauer 28.11.2025 • 11:32 Uhr Winter-Abgang beim BVB? Juwel Cole Campbell hinterlegt seinen Wechselwunsch und drängt auf einen Abschied. Mehrere Klubs bekunden offenbar bereits ihr Interesse.

BVB-Juwel Cole Campbell hat bei der Klubführung von Borussia Dortmund seinen Wechselwunsch hinterlegt. Nach Informationen von Sky strebt der Offensivspieler einen Abschied im Winter an – SPORT1 kann diesen Wunsch bestätigen.

Der 19-Jährige sieht in Dortmund keine sportliche Perspektive mehr. Aktuell wechselt er häufig zwischen dem Profikader und dem Regionalliga-Team.

Wartet ein alter Bekannter?

Mehrere Vereine befassen sich inzwischen mit der Personalie. Aus Belgien habe unter anderem Club Brügge und der RSC Anderlecht Interesse signalisiert, während auch die SV Elversberg auf den U23-Nationalspieler der USA aufmerksam geworden sei, schreibt Sky.

Ebenfalls im Rennen: der FC Midtjylland. Dessen Trainer Mike Tullberg kennt Campbell bereits aus seiner Zeit im Dortmunder Nachwuchs und würde eine erneute Zusammenarbeit offenbar begrüßen.

Dortmund denkt bei einem möglichen Wintertransfer über eine Ablöse von rund acht Millionen Euro nach – eine Summe, die angesichts des Marktes jedoch schwer zu realisieren sein dürfte.

Campbell war erst im Sommer 2022 von Breidablik Kopavogur aus Island zum BVB gekommen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.

Zäher Weg zu den Profis

Unter Trainer Niko Kovac spielte er zuletzt praktisch keine Rolle mehr. In dieser Bundesliga-Saison stand lediglich ein Kurzeinsatz zu Buche; mehrfach fehlte er komplett im Spieltagskader.

Schon im vergangenen Sommer gab es zahlreiche Spekulationen um einen Abschied. Vor allem der VfB Stuttgart soll ernsthaft an einem Transfer gearbeitet haben.