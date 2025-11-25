FC Bayern: Harry Kane reagiert auf Barca-Gerüchte

Maximilian Huber 25.11.2025 • 11:46 Uhr In Spanien machten zuletzt Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona an einer Verpflichtung von Harry Kane die Runde. Der Engländer reagiert jetzt auf die Spekulationen und wird deutlich.

Was ist wirklich dran an den Gerüchten um ein Interesse des FC Barcelona an einer Verpflichtung von Harry Kane? In Spanien titelte zuletzt die in Barcelona ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo, Barca habe Kane intern als Wunschstürmer Nummer eins auserkoren, sollte Robert Lewandowski den Klub verlassen.

Wie der Engländer nun klarstellte, müssen sich die Fans des FC Bayern aber keine Sorgen bezüglich eines Abgangs des Stürmers nach Spanien machen. „Ich habe mit niemanden Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern auch noch nicht über meine Situation gesprochen haben“, erläuterte der Stürmer im Gespräch mit Bild.

Veränderungen für Kane nach der Saison „sehr unwahrscheinlich“

Bezüglich einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister will sich Kane nicht stressen lassen. „Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison. Zunächst ist eine Weltmeisterschaft im Sommer. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert“, stellte er klar.

Der Superstar fügte an: „Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.“

Verlängerung bei Bayern? Hainer zuversichtlich

Beim FC Bayern steht der Engländer noch bis 2027 unter Vertrag. Klub-Präsident Herbert Hainer unterstrich die große Bedeutung des Spielers für den Verein. „Wenn ich mit ihm spreche, wie auch am Samstag nach dem Spiel: Er ist unheimlich happy, er ist sehr, sehr zufrieden. Auch was ich von seiner Familie höre, die fühlt sich sehr, sehr wohl. Also ich wüsste nicht, warum es so einen Grund gäbe, vom FC Bayern wegzugehen.“