FC Bayern: Transfer? Upamecano spricht über PSG

Philipp Heinemann 11.11.2025 • 18:24 Uhr Dayot Upamecano könnte zu einer der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt werden. Nun spricht der Bayern-Star über die Option PSG.

Die ungeklärte Zukunft von Dayot Upamecano dürfte so manchen europäischen Topklub auf den Plan rufen. Nun wurde der Innenverteidiger des FC Bayern konkret gefragt, ob ein Wechsel zu Paris Saint-Germain eine Option für ihn sei.

Upamecano fand lobende Worte für PSG - der französische Nationalspieler wollte sich aber erneut nicht aus der Deckung wagen.

„PSG ist ein sehr großer Klub mit einem großartigen Trainer und fantastischen Spielern“, sagte der 27-Jährige zunächst. Dann betonte er aber - wie zuletzt in einem Interview mit L‘Equipe -, dass sein Fokus auf dem FC Bayern und den aktuellen Aufgaben liege.

Upamecano will noch warten

„Die Saison ist noch lang”, für Vertragsfragen habe er „einen Berater. Wie gesagt, ich konzentriere mich auf Bayern und hoffe, dass wir unsere Ziele am Ende der Saison erreichen.“

Upamecanos Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der FC Bayern würde den Stammspieler gerne langfristig binden.