Fußball-Transfers: Wildert Mourinho beim FC Bayern?

29.11.2025 • 22:34 Uhr Raphael Guerreiro weckt offenbar das Interesse von Benfica Lissabon. Kommt es zu einem Wechsel im Winter?

Wildern José Mourinho und Benfica Lissabon im Winter beim FC Bayern München? Wie die portugiesische Tageszeitung A Bola berichtet, haben die Adler aus Lissabon Raphael Guerreiro ins Visier genommen.

Dem Bericht zufolge ist Benfica im Winter auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Guerreiro sei einer der Namen, die vom Klub in Betracht gezogen werden.

Der 31-Jährige absolvierte von 2014 bis 2023 insgesamt 65 Länderspiele für Portugal und wurde 2016 mit den Iberern Europameister.

Guerreiro ist großer Benfica-Fan

In München kommt Guerreiro hin und wieder zum Einsatz, zählt unter Vincent Kompany aber nicht zum Stammpersonal. Beim 3:1-Heimsieg gegen St. Pauli erzielte Guerreiro das zwischenzeitliche 1:1, sein Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2026.

Auch deshalb könnte der deutsche Rekordmeister einem Verkauf im Winter zustimmen, um den Portugiesen nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen.

Mourinho schätzt dem Bericht zufolge die Erfahrung und das fußballerische Skillset des Bayern-Stars, der sich selbst als großen Benfica-Fan bezeichnet.