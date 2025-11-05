Fußballtransfers: Real im Poker um Abwehr-Topstar raus?

Marc Guéhi wird im kommenden Sommer ablösefrei zu haben sein. Der Kapitän des englischen Erstligisten Crystal Palace hat beschlossen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Dies bestätigte sein Trainer Oliver Glasner vor einigen Wochen.
Real im Poker um Topstar raus?
Der Innenverteidiger wurde zuletzt mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht. Im vergangenen Transfersommer stand er bereits kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool.
Guéhi verlässt Crystal Palace
In Spanien gelten Real Madrid und der FC Barcelona als mögliche Abnehmer. Und in Deutschland wurde dem FC Bayern Interesse an Guéhi nachgesagt.
Die spanische Zeitung As schreibt nun, dass eine Unterschrift des 25-Jährigen bei Real „eine unmögliche Mission für Madrid“ sei. In dem Bericht heißt es, dass Real den Star auf seiner Liste hatte. Das hohe Gehalt und das Signing Fee, welches Guéhi angeblich fordert, sollen aber entscheidende Hindernisse für die Königlichen sein.
„Er ist einer der großen Bonbons im kommenden Sommer“, schreibt die As weiter über Guéhi. Real wird sich diesen jedoch offenbar entgehen lassen. Stattdessen sollen Bayern und Liverpool nun die Favoriten sein.