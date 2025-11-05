Fußballtransfers: Real im Poker um Abwehr-Topstar raus?

SPORT1 05.11.2025 • 19:15 Uhr Marc Guéhi verlässt Crystal Palace im Sommer. Real Madrid wird wohl nicht sein zukünftiger Klub.

Marc Guéhi wird im kommenden Sommer ablösefrei zu haben sein. Der Kapitän des englischen Erstligisten Crystal Palace hat beschlossen, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Dies bestätigte sein Trainer Oliver Glasner vor einigen Wochen.

Der Innenverteidiger wurde zuletzt mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht. Im vergangenen Transfersommer stand er bereits kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool.

Guéhi verlässt Crystal Palace

In Spanien gelten Real Madrid und der FC Barcelona als mögliche Abnehmer. Und in Deutschland wurde dem FC Bayern Interesse an Guéhi nachgesagt.

Die spanische Zeitung As schreibt nun, dass eine Unterschrift des 25-Jährigen bei Real „eine unmögliche Mission für Madrid“ sei. In dem Bericht heißt es, dass Real den Star auf seiner Liste hatte. Das hohe Gehalt und das Signing Fee, welches Guéhi angeblich fordert, sollen aber entscheidende Hindernisse für die Königlichen sein.