Fußballtransfers: 16-Jähriger beim BVB gehandelt

Mit Alexander Isak und Daniel Svensson hat Borussia Dortmund bereits Erfahrungen mit schwedischen Spielern gemacht. Nun nimmt der BVB offenbar das nächste Juwel aus dem skandinavischen Land ins Visier.
16-Jähriger beim BVB gehandelt
Greift Borussia Dortmund wieder einmal in Schweden zu? Ein Juniorennationalspieler soll auf dem BVB-Zettel stehen.
Wie die Bild berichtet, haben die Schwarz-Gelben Kevin Filling auf dem Zettel. Der U18-Nationalspieler Schwedens mit senegalesischen Wurzeln sorgt für Allsvenskan-Klub IFK für Furore.
Der 16-Jährige erzielte für die Profimannschaft seines Vereins in der laufenden Saison bereits drei Pflichtspieltreffer. Der Stürmer gilt als hochtalentiert. Fillings Vertrag bei AIK läuft im Sommer 2028 aus. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)