Fußballtransfers: 16-Jähriger beim BVB gehandelt

SPORT1 17.11.2025 • 22:24 Uhr Greift Borussia Dortmund wieder einmal in Schweden zu? Ein Juniorennationalspieler soll auf dem BVB-Zettel stehen.

Mit Alexander Isak und Daniel Svensson hat Borussia Dortmund bereits Erfahrungen mit schwedischen Spielern gemacht. Nun nimmt der BVB offenbar das nächste Juwel aus dem skandinavischen Land ins Visier.

Wie die Bild berichtet, haben die Schwarz-Gelben Kevin Filling auf dem Zettel. Der U18-Nationalspieler Schwedens mit senegalesischen Wurzeln sorgt für Allsvenskan-Klub IFK für Furore.