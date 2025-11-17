Fußballtransfers: El Mala im Visier von Star-Trainer?

SPORT1 17.11.2025 • 20:11 Uhr Said El Mala zählt zu den Shootingstars der Bundesliga. Mit seinen Auftritten hat der Kölner offenbar das Interesse eines prominenten Trainers geweckt.

Kölns Shootingstar Said El Mala hat mit seinen furiosen Auftritten einen regelrechten Hype um seine Person ausgelöst. Auch die ganz großen Klubs schauen offenbar genau hin: Wie Sky berichtet, lässt Manchester City den 19-Jährigen beobachten.

Demnach soll Star-Trainer Pep Guardiola von El Malas Spielweise angetan sein. Scouts seien deshalb bei den vergangenen FC-Spielen vor Ort gewesen, um sich ein detailliertes Bild vom deutschen Juwel zu machen.

Erst im Sommer hatte El Mala, der jüngst sein Kaderdebüt für die A-Nationalmannschaft feierte, bis 2030 in Köln verlängert. Laut Sky soll der Verein ab einer Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

El Mala fühlt sich in Köln wohl

Aktuell scheint ein zeitnaher Abschied von El Mala jedoch kein Thema zu sein. Der Youngster fühle sich in Köln „pudelwohl“ und wolle dort die nächsten Entwicklungsschritte gehen, wie es weiter heißt.