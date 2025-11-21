Fußballtransfers: Erkundigt sich Bayern nach diesem Belgien-Riesen?

Christopher Mallmann 21.11.2025 • 18:33 Uhr Der FC Bayern soll ein 17 Jahre altes Toptalent aus Belgien auf der Liste haben. Sein aktueller Trainer berichtet von einem Gespräch mit Vincent Kompany.

Nathan De Cat gehört zu den begehrtesten Teenagern Europas. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler vom RSC Anderlecht soll auch auf dem Zettel des FC Bayern stehen. Belgischen Medienberichten zufolge ist besonders sein Landsmann Vincent Kompany, Trainer des deutschen Rekordmeisters, von De Cat überzeugt.

Wie passend, dass der 39-Jährige unlängst bei seinem alten Verein vorbeigeschaut hat. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

De Cat Kandidat beim FC Bayern? Das sagt sein Trainer

„Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Er bleibt seiner Vision treu, tut dies aber jetzt auf einem höheren Niveau mit Spielern, die sich selbst korrigieren können. Wir haben sicherlich über Vereine und Spieler gesprochen, aber nicht speziell über unsere Spieler“, sagte Anderlecht-Coach Besnik Hasi bei Nieuwsblad auf die Frage, ob er und Kompany über De Cat gesprochen hätten.

Wenn Kompany etwas über den 1,92-Hünen wissen wolle, „braucht er mich dafür nicht. Er ist scharfsinnig genug.“

De Cat, der primär als Sechser aufläuft, aber auch auf der Acht spielen kann, kommt aus der Jugend in Anderlecht. Seit vergangenem Sommer spielt er auch für die Profis.

Der U17-Nationalspieler absolvierte in dieser Saison 19 Pflichtspiele, schoss dabei ein Tor und gab eine Vorlage.

Kompany hatte ebenfalls lange für den RSC Anderlecht gespielt, dort beendete er 2020 seine aktive Karriere.