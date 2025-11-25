Newsticker
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Kommt der Ersatz für De Bruyne aus der Bundesliga?

Freiburger als Ersatz für De Bruyne?

Die SSC Neapel nimmt offenbar Freiburgs Johan Manzambi als Ersatz für Kevin De Bruyne ins Visier.
Kevin de Bruyne wird künftig für die SSC Neapel auflaufen. Der Belgier ist bei Manchester City zu einer Fußball-Legende gereift und gehört zu den besten Mittelfeldspielern der Premier-League-Geschichte.
SPORT1
Die SSC Neapel nimmt offenbar Freiburgs Johan Manzambi als Ersatz für Kevin De Bruyne ins Visier.

Bis voraussichtlich März 2026 wird Superstar Kevin De Bruyne der SSC Neapel aufgrund einer Verletzung des Beinbeugermuskels fehlen. Deshalb will der italienische Top-Klub im Winter auf den Ausfall des Belgiers reagieren - und soll einen talentierten Spieler aus der Bundesliga ins Visier genommen haben.

Wie Sky berichtet, hat Freiburgs Johan Manzambi das Interesse Neapels geweckt. Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte der Schweizer in der laufenden Liga-Saison bei, traf unter anderem erst am Samstag zum zwischenzeitlichen 2:0 beim FC Bayern München.

Dem Bericht zufolge gab es mit der SSC Neapel bereits einen ersten Austausch, der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler steht im Breisgau noch bis 2030 unter Vertrag.

Verkauf im Winter unwahrscheinlich

Ob sich Freiburg schon im Winter verkaufsbereit zeigen wird, hängt auch mit der Höhe der möglichen Ablösezahlung zusammen. Eine Ausstiegsklausel ist dem Bericht zufolge nicht in Manzambis Vertrag verankert.

Der 20-Jährige ist im Januar 2023 aus der Jugend von Servette Genf nach Freiburg gewechselt und feierte im September 2024 sein Bundesliga-Debüt.

