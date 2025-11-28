Fußballtransfers: Neuer Name taucht beim FC Bayern auf

Raphael Weber , Julius Schamburg 28.11.2025 • 19:10 Uhr Ein Star von Eintracht Frankfurt wird mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. SPORT1 verrät, was dran ist.

Neigt sich die Zeit von Hugo Larsson bei Eintracht Frankfurt schon dem Ende zu? Nach einem Bericht von The Athletic könnte der 21 Jahre alte Schwede schon im Sommer weiterziehen.

So soll auch er FC Bayern zu den Interessenten gehören. Top-Klubs aus Deutschland und auch England sollen den zentralen Mittelfeldspieler aufmerksam beobachten, berichtet das Portal.

Larsson von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern?

Nach SPORT1-Informationen ist ein Abschied im Winter aber nahezu ausgeschlossen. Dazu passt: Laut The Athletic sehen alle Parteien den kommenden Sommer als einen guten Zeitpunkt für eine Veränderung an.

Allerdings ist selbst dann ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sehr unwahrscheinlich, wie SPORT1 erfahren hat. Larsson sehe seine Zukunft eher in der Premier League. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Was ein Larsson-Transfer an Ablöse kosten würde?

Zudem haben die Bayern auch noch nicht konkret angeklopft. Klar ist aber: Billig wird Larsson nicht. Da sein Vertrag in Frankfurt noch bis 2029 läuft, dürfte bei einem Transfer eine stattliche Ablösesumme fällig werden. Rund 60 Millionen würde die Eintracht nach SPORT1-Informationen aufrufen.