FC Bayern: Erstaunliche Enthüllung um Lennart Karl

Moritz Thienen 16.12.2025 • 14:58 Uhr Lennart Karl ist eine der absoluten Positivgeschichten dieser Saison beim FC Bayern. Vor einigen Jahren spielte er bei Real Madrid vor. Ein Wechsel kam aber nicht zustande.

Egal ob Bundesliga oder Champions League: Die Auftritte von Lennart Karl sorgen aktuell für große Begeisterung. Der 17-Jährige gehört zu den Leistungsträgern beim FC Bayern.

Doch beinahe hätte Karl nicht in Deutschland, sondern in Spanien bei Real Madrid für Begeisterung gesorgt. Das berichtet zumindest Sebastian Leisgang, Journalist der Süddeutschen Zeitung, im SZ-Podcast „Und nun zum Sport“.

Der freie Journalist, der aus der Nähe von Karls Heimatort Frammersbach in Unterfranken kommt, erzählte im Podcast eine Anekdote über ein Probetraining des Offensivspielers vor knapp siebeneinhalb Jahren im Bernabéu.

„Er hat mit 10 Jahren bei Real Madrid vorgespielt, da gab es Trainings-Camps auf regionaler Ebene, eines in Großkrotzenburg in der Aschaffenburger Region. Von dort ist er dann weitergekommen in die nächste Runde, die in Memmingen war“, erinnert sich Leisgang.

Karl spielte bei Real Madrid vor

Danach ging es für Karl zum nächsten Vorspielen direkt nach Madrid: „Dann wurde er eben zu Real Madrid eingeladen und durfte im altehrwürdigen Bernabéu vorspielen.“

Zu einem festen Wechsel zu den Königlichen kam es dann aber nicht. Speziell sein Vater sei darüber aber eher erfreut gewesen, erinnert sich der Journalist.

„Der Papa hat mir dann später gesagt, dass er sehr froh drum ist, weil er das Gefühl hatte, dass es da gar nicht so um seinen Jungen ging – sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln. Deswegen hat sich das zerschlagen und die Familie betrauert das im Rückblick auch keinesfalls“, erzählte Leisgang.

„Karl, ein Juwel, das Madrid durch die Finger glitt“

Die Geschichte macht auch schon in Spanien Schlagzeilen. So titelt die spanische Sportzeitung AS: „Karl, ein Juwel, das Madrid durch die Finger glitt“.

Die Sportzeitung spricht davon, dass Real Karl sogar verpflichten wollte, dieser aber eben nicht zu den Königlichen wechseln wollte. Er ist übrigens nicht der erste prominente Name, den Real trotz eines Probetrainings durch die Lappen ging. Schon Neymar, Pedri oder Julian Alvarez spielten in Madrid vor.

Wie auch immer die Geschichte sich abspielte: In München werden sie froh sein, dass ihr Supertalent nicht nach Spanien zog. Das Probetraining fand im Juni 2018 statt, als Karl noch als Jugendspieler bei Eintracht Frankfurt spielte.