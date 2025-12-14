FC Bayern: Karl zur WM? "Mehr als nur eine Option"

Christopher Mallmann 14.12.2025 • 18:17 Uhr Lennart Karl ist der Überflieger des deutschen Fußballs. Michael Ballack sieht in dem 17-Jährigen einen logischen Kandidaten für die WM.

Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack hat neuerlich für Bayerns Shootingstar Lennart Karl geworben - und Bundestrainer Julian Nagelsmann einen entscheidenden Tipp für die anstehende WM gegeben.

„Was er (Karl; Anm. d. Red.) jetzt Woche für Woche zeigt, ist schon sehr ungewöhnlich und außergewöhnlich. Sowohl als Einwechselspieler als auch als Stammspieler - das macht er wirklich herausragend gut“, sagte Ballack, der als Berater des 17-Jährigen fungiert, vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

Ballacks Schluss in Richtung WM im kommenden Jahr: „Das wird sich in den nächsten fünf bis sechs Monaten entscheiden, wo Julian Nagelsmann genauer hinschauen wird und wie er den Kader zusammenstellen wird. Aber dass er da Möglichkeiten hat und Lennart natürlich auch mehr als nur eine Option ist, hat er (Karl; Anm. d. Red.) unter Beweis gestellt.“

Karl trumpft bei Bayern auf

Karls Stern beim FC Bayern ist in dieser Saison aufgegangen. Der Offensivakteur kommt auf sechs Tore und zwei Vorlagen in 21 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister.

In der Champions League stellte er jüngst einen Rekord auf. Auch gegen Mainz erzielte Karl die Führung für die Münchner.

Für die deutsche Nationalmannschaft wurde der Linksfuß, der seit vergangenem Sommer bei den Bayern-Profis ist, bis dato nicht nominiert. Seit November spielt er für die deutsche U21.