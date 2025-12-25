FC Barcelona: Überraschung um Bundesliga-Profi?

SPORT1 25.12.2025 • 14:21 Uhr Der FC Barcelona hält auf dem Winter-Transfermarkt Ausschau nach einem neuen Innenverteidiger. Etwas überraschend könnte dabei ein Profi von Union Berlin in den Fokus rücken.

Der FC Barcelona hat offenbar Diogo Leite von Union Berlin ins Visier genommen. Laut einem Bericht der Mundo Deportivo soll der 26-Jährige Teil einer langen Liste von Kandidaten sein, die bei den Katalanen als potenzielle Verstärkung für die Innenverteidigung infrage kommen.

Der Profi der Köpenicker ist vertraglich nur noch bis zum kommenden Sommer an den Klub gebunden und wurde zuletzt mehrfach mit einem Winterwechsel in Verbindung gebracht.

Für einen vorzeitigen Abschied des Portugiesen, der auch bei Fenerbahce und der AC Florenz gehandelt wurde, soll Union angeblich zehn Millionen Euro fordern.

Flick muss längeren Ausfall verkraften

Hinter dem Barca-Interesse steckt die schwere Verletzung von Andreas Christensen.

Der Däne hat einen Teilriss des Kreuzbandes im linken Knie erlitten, wie der spanische Fußballmeister um Trainer Hansi Flick am Sonntag mitteilte.

Medien berichten von einer erwarteten Ausfallzeit von vier Monaten.

Bedeutet im Umkehrschluss: Barca könnte im Winter aktiv werden und einen neuen Mann für die Abwehr an Bord holen.

Nicht nur Leite: Barca mit langer Liste

Allerdings sind die finanziellen Möglichkeiten wohl begrenzt.

So bringt die Mundo Deportivo mit Nicolás Otamendi (Benfica), Stefan de Vrij (Inter Mailand) und Marcos Senesi (AFC Bournemouth) drei erfahrene Profis ins Spiel, deren Verträge jeweils am Saisonende auslaufen.

Auch Diego Llorente (Betis Sevilla), Luiz Felipe (Rayo Vallecano) und Juan Foyth (FC Villarreal) haben die Katalanen dem Bericht zufolge neben Leite im Blick.