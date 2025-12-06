FC Bayern: Babbel warnt vor Gehalts-Exzess bei Upamecano

Johannes Behm 06.12.2025 • 13:39 Uhr Wie sollte der FC Bayern mit Dayot Upamecano umgehen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft? Markus Babbel hat eine klare Meinung.

Markus Babbel hat sich bei der potenziellen Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern München um Verhältnismäßigkeit bemüht. Dennoch wäre es laut ihm für den deutschen Rekordmeister das Beste, wenn Upamecano in der bayerischen Landeshauptstadt bliebe.

„Ja, das sollte das Ziel sein“, sagte der frühere Bayern-Verteidiger bei ran über eine angedachte Verlängerung mit dem französischen Innenverteidiger, hob jedoch mit Hinblick auf das Finanzielle hervor: „Aber man darf auch nicht übertreiben.“

„Ein gutes Gehalt, ja. Aber mit Maß“, schilderte Babbel, der seinen Gedanken ausführte: „Er soll gerne beim FC Bayern spielen und nicht nur dort sein, weil man ihn ‚erkauft‘ hat.“

Upamecano: „Vom Sorgenkind zum Leistungsträger“

„Wenn er sich doch anders orientiert, muss man Ersatz suchen“, erklärte der 53-Jährige. „Aber zuerst sollte man alles versuchen, ihn zu halten – er kennt den Klub, hat die DNA verinnerlicht.”