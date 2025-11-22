FC Bayern: Liegt es am Geld, Herr Upamecano?

Stefan Kumberger , Julius Schamburg , Maximilian Lotz 22.11.2025 • 21:49 Uhr Die sportliche Zukunft von Dayot Upamecano ist weiter ungewiss. Der Franzose meldet sich im Vertragspoker zu Wort und beantwortet auch die Frage nach dem Geld.

Der Vertragspoker um Dayot Upamecano hält weiter an. Der Verteidiger des FC Bayern hat sich erneut zu seiner Situation geäußert und über den aktuellen Stand aufgeklärt.

Nach dem 6:2 (2:2) gegen den SC Freiburg wurde der Franzose gefragt, wann eine Entscheidung fällt, was seine sportliche Zukunft angeht. „Wir diskutieren mit Bayern. Mal schauen, was passiert. Ich kann das noch hundertmal sagen. Wir diskutieren und wir schauen, was passiert“, sagte Upamecano.

Bayern will mit Upamecano verlängern

Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus. Die Bayern-Bosse würden gerne mit ihrem Leistungsträger verlängern und haben dies auch immer wieder öffentlich kundgetan. Der 27-Jährige befindet sich in bestechender Form und reihte sich gegen Freiburg mit seinem ersten Saisontor in die Torschützenliste ein (55.).

So sehr man sich an der Säbener Straße über die Leistungsexplosion freut – es gibt ein Problem: Upamecano wird damit immer teurer und sein Wunsch nach einem dicken Handgeld bekommt seine Berechtigung.

SPORT1-Infos zufolge hakt es in den Verhandlungen zwischen Klub und Spieler vor allem an diesem Punkt. Das Argument Upamecanos und seines Agenten: Alphonso Davies kassierte bei dessen Vertragsverlängerung eine hohe „signing fee“. Hier soll der Innenverteidiger nicht hintenanstehen.

Upamecano: „Es geht nicht um das Geld“

Am Samstagabend wurde Upamecano darauf angesprochen, ob die finanziellen Rahmenbedingungen auch eine Rolle spielen würden, was seine Entscheidungsfindung betrifft.

„Es geht nicht ums Geld. Wir reden mit Max (Eberl, Anm. d. Red.) und mit Christoph (Freund, Anm. d. Red.). Ich konzentriere mich auf die Saison mit unserer Mannschaft und bin zufrieden hier”, machte Upamecano deutlich.

Der Innenverteidiger legte den Fokus voll auf die anstehenden Herausforderungen mit den Münchnern. „Ich mache meine Arbeit und gebe alles für diesen Verein“, versicherte der französische Nationalspieler.

Und was Trainer Vincent Kompany angeht? „Er ist ein überragender Trainer. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe ihm viel zu verdanken. Es ist noch nicht beendet.“