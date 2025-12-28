FC Bayern: Eriksen äußert besonderen Kane-Wunsch

Maximilian Huber 28.12.2025 • 13:28 Uhr Christian Eriksen spricht über Bayern-Superstar Harry Kane und äußert einen besonderen Wunsch. Beide spielten einst gemeinsam für Tottenham.

Mit dem FC Bayern München gewann Harry Kane in der vergangenen Saison seinen ersten großen Titel. Sein ehemaliger Teamkollege Christian Eriksen gab zu, sich sehr über Kanes Gewinn der deutschen Meisterschaft gefreut zu haben.

Beide Offensivspieler spielten von 2013 bis 2020 gemeinsam für Tottenham Hotspur. Wie der Däne verriet, habe er bezüglich Kanes einen ganz besonderen Wunsch. „Ich würde mich sehr freuen, ihn wieder bei den Spurs zu sehen“, befand Eriksen im Gespräch mit The Times.

Spurs-Coach würde Rückkehr begrüßen

Kane wechselte im Sommer 2023 aus London nach München und steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag. Spurs-Cheftrainer Thomas Frank verriet im September, dass er eine Rückkehr des Stürmers durchaus begrüßen würde.

„Ich glaube, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurückhaben würden“, hatte Frank gesagt. „Persönlich glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass er das derzeit tun wird. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gute Leistungen bringen.“

Eriksen: „Als Fan wäre es schön“

Eriksen, der seit dieser Saison für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga spielt, träumt dennoch von einer emotionalen Rückkehr.